Москва, 5 февраля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. «Святейший престол и Московский патриархат рады объявить, что по милости Божьей Его Святейшество Папа Франциск и Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретятся 12 февраля сего года, — говорится в совместном заявлении Ватикана и Московской патриархии. — Встреча состоится на Кубе, где папа совершит остановку перед поездкой в Мексику и где Патриарх будет находиться с официальным визитом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Встреча будет включать личную беседу в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти и завершится подписанием совместной декларации. Эта встреча предстоятелей Католической церкви и Русской православной церкви, подготовленная в течение долгого времени, будет первой в истории и отметит важный этап в отношениях между двумя Церквями. Святейший престол и Московский патриархат выражают пожелание, чтобы она стала стала знаком надежды для всех людей доброй воли.

Приглашаем всех христиан усердно молиться о том, чтобы Бог благословил эту встречу, которая может принести добрые плоды».