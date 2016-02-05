Москва, 5 февраля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий граждан доказывать законность наличия у них крупных сумм, готовит депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Пахолков, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Согласно предлагаемым изменениям, гражданин обязан доказывать законность своих денег от 1 млн рублей.

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При этом Пахолков настаивает на уголовной ответственности для тех, кто не может объяснить законность сумм от 10 млн рублей — сроки должны быть от 10 лет и выше, считает он. При этом депутат настаивает на более жестком наказании для чиновников: сроки наказания для них должны быть увеличены не менее, чем в два раза.

Парламентарий уверен, что человек, который не может объяснить наличие денежных средств в размере от 1 млн рублей, обворовывает государство. «Это преступление против родины, его с уверенностью можно назвать государственной изменой», — считает он.

Депутат настаивает на том, что «деньги должны стать винными, и человек должен объяснить их происхождение». «Не следственные органы должны доказывать винность этих денег. А человек должен доказать в налоговой декларации, что с этих денег уплачен налог», — предлагает автор инициативы.

«Если безработный купил дом за $1 млн, то совершенно очевидно, что он эти деньги украл. Почему государство еще чего-то должно доказывать? Он должен доказывать, что не украл, должен принести декларацию о доходах», — полагает парламентарий.

При этом Пахолков сослался на международный опыт: во всех цивилизованных странах человек должен объяснять нахождение у него той или иной крупной суммы денег, так же как и имущества.