Екатеринбург, 5 февраля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью 10-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

zwonok.net Снег на крыше

Напомним, ЧП произошло вчера, 4 февраля, возле дома № 69 по улице Рощинской. Водитель экскаватора при проведении работ по уборке снега вывалил ковш снежной массы на кучу, в которой находились дети. Он не смог их заметить, так как девочки играли в сделанном ранее ими подкопе.

В результате одна из девочек несколько минут провела без кислорода. Сейчас она находится в медикаметозной коме, отрицательной динамики в её здоровье не наблюдается. Водитель, у которого у самого двое маленьких детей, оказался в шоке от произошедшего. Весь вечер он провёл в полиции, где давал показания.

Кто понесёт ответственность за произошедшее, пока неизвестно. На интернет-форумах большинство граждан выступают в защиту водителя и просят не ломать ему жизнь, так как не считают его виноватым в произошедшем. В то же время есть и такие граждане, которые не исключают его вины, но полагают, что отвечать он должен не один.