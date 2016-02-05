Ереван, 5 февраля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Ереване опровергают заявление Анкары об отказе Ватикана от апрельского послания Папы Римского по поводу Геноцида армян. Турецкая информация об отказе Ватикана от апрельского послания Пантифика полностью лживая, написал в своем микроблоге в Twitter пресс — секретарь МИД Армении Тигран Балаян и привел ссылку сообщения пресс-службы Ватикана, где, однако, вместо термина «геноцид» употреблено словосочетание «трагические события».

Папа Римский, Католикос всех армян во время литургии, посвященной 100-летию Геноцида армян, в Соборе Святого Петра, 12 апреля 2015 г․

Вечером 4 февраля МИД Турции заявил о возвращении своего посла Мехмета Пачаджи в Ватикан.

Армянские СМИ сообщают, что решение помириться с Ватиканом было принято спустя несколько часов после обнародования Ватиканом специального заявления, в котором Римская Католическая церковь квалифицирует Геноцид армян как «трагические события 1915 года».

«Желание Турции открыть архивы для исследователей и всех заинтересованных сторон значимо и ценно. Подобный шаг позволит лучше понять боль и страдания, через которые прошли люди в состоянии войны, конфликта, без учета их этнической или религиозной принадлежности. Это также относится к трагическим событиям 1915 года», — сказано в заявлении Ватикана.

Представитель МИД Турции Таню Биглич заявил, что Святой престол высоко оценил готовность Турции открыть свои архивы для историков и создать совместную комиссию по исследованию прошлого.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, возможно, слова дипломата относятся к тому, что на днях папе Франциску презентовали исследование итальянского историка Ринальдо Мармара, посвященное участию Папской морской флотилии в битве при Дарданеллах в 1657 году, которое стало одним из ключевых моментов войны между Венецианской республикой и Османской империей.

Издание представляет собой транслитерацию на итальянский и турецкий язык манускрипта, который хранится в Ватиканской апостольской библиотеке и содержит точное описание Папской морской флотилии, которая принимала участие в операции. «Болезненные факты прошлого не должны забывать. Они требуют внимательного анализа и размышления, чтобы вести к заживления ран и очищения памяти, что крайне необходимо для примирения и прощения между индивидуумами и народами», — говорится в специальном сообщении, которое цитирует Radio Vaticana.

В апреле 2015 года турецкие власти выразили недовольство по поводу высказываний папы Римского Франциска о Геноциде армян. Апостольский нунций в Анкаре был вызван в МИД Турции для дачи объяснений. Негативную реакцию турок вызвала речь, произнесенная понтификом во время мессы в соборе Святого Петра в Риме 12 апреля. Папа заявил тогда, что массовое убийство полутора миллионов армян является «первым геноцидом XX века», а «сокрытие или отрицание зла сродни отказу от перевязки открытой раны». В ответ Анкара отозвала своего посла.