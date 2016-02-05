Химки, Московская область, 5 февраля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. 14 февраля в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерное» в подмосковных Химках пройдет центральный старт «Лыжни России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

usmsport.ru Лыжня России

«У нас стала хорошей доброй традицией, что в Московской области проводят центральный старт «Лыжни России». Это год не стал исключением. В этом году старт перенесли в городской округ Химки на базу «Планерное». Там созданы все условия для любителей лыж. Будет организовано три тысячи парковочных мест, шатлы от «Меги», где будет осуществлена эта парковка. Каждый может доехать общественным транспортом», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Терюшков также отметил, что в Химках ждут представителей всех муниципальных образований. Гонка проводится совместно с Москвой.

В рамках забега будут разыграны два главных приза — два автомобиля, за которые поборются участники в женском и мужском забеге на 10 километров.

В учебно-спортивном центре будет организована раздевалка на 25 тысяч мест, камеры хранения. С понедельника, 8 февраля начнет работать мандатная комиссия, куда может приехать каждый желающий, зарегистрироваться и застраховаться, чтобы принять участие в основном старте.

«Горячий чай, напитки, еда, будет организована торговля. Никто не останется равнодушным. Это будет большой праздник», — заключил Терюшков.

Напомним, «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В этом году гонка пройдет в 72 субъектах Российской Федерации. По данным организаторов, количество участников превысит 1,5 миллиона человек. В программу соревнований вошли дистанции на пять и десять километров, а также особый забег на 2016 метров.