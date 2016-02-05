Москва, 5 февраля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Реально располагаемые доходы граждан РФ выросли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе съезда «Единой России». «2015 год — серьезное проседание реальных заработных плат и доходов, в большей степени зарплат — это более чем 9%, почти 4% в минусе — это доходы, но если мы будем сравнивать эти показатели с 2011 годом, то в принципе реальные располагаемые доходы к 2011 году в 2015 году все равно увеличились на 4,2%», — отметил Топилин.

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«Если говорить о заработной плате (по отношению) к 2010 году, то она увеличилась на 7%, реальная заработная плата», — указал министр.

«Если мы берем период более длинный, то все равно мы можем говорить о том, что у нас и реальные доходы, и реальные заработные платы растут. Да, кризисные, непростые явления нам картинку, конечно, не улучшили», — рассуждает он. «Вместе с тем мы должны понимать, что надо смотреть на более длинные периоды», — считает глава Минтруда.

Отметим, что данные Минтруда противоречат данным Росстата, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения России в 2015 году, по предварительным данным, снизились на 4% по сравнению с 2014 годом.