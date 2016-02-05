Москва, 5 февраля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Москве снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как заявила 5 февраля главный внештатный специалист департамента здравоохранения города по детским инфекционным болезням Людмила Мазанкова, у детей наблюдается тенденция к снижению госпитализации в инфекционные отделения больниц.

medicfoto.ru Маска от гриппа

«Мы это видим последнюю неделю и особенно последние три дня. Но пока говорить о том, что мы перешли эпидпорог, рано», — приводит ее слова «Агенстсво Москва».

Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад и у взрослых, сообщил главный инфекционист департамента Андрей Девяткин.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, с 1 февраля число больных гриппом и ОРВИ в городе снизилось на 9,5 тыс. человек. Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил, что эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 31,4%.

«Вместе с тем, начиная с понедельника, 1 февраля, наметилась тенденция к снижению заболеваемости. 1 февраля в городе было зафиксировано 26 тыс. 910 заболевших гриппом и ОРВИ, 2 февраля — 22 тыс. 838 заболевших, 3 февраля — 20 тыс. 462 заболевших, 4 февраля — 17 тыс. 339 заболевших», — сообщил он.

Пресс-служба добавила, что количество вызовов «скорой помощи» уменьшилось на 24%, неотложной помощи — на 15%, обращений в поликлиники — на 24%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице из-за эпидемии гриппа несколько школьных классов закрыты на карантин. Некоторые школы находятся на дистанционном обучении.

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