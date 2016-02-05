Калининград, 5 февраля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Калининградской области разгорелся скандал с памятником культурного наследия 19-го века — бывшей немецкой учительской семинарии «Каралене» для литовских педагогов. Фермерская семья Андрей и Наталья Стефаниди из пос. Зелёный Бор решили своими силами сохранить величественное здание, разграбляемое вандалами.

Фото Вероники Николаевой Овечки жили в бывшей семинарии для литовских педагогов

В советское время архитектурный комплекс находился на территории 78-го военного городка и поэтому был в сохранности. Однако 10 лет назад воинскую часть расформировали, а процесс передачи недвижимого имущества региону оказался столь длительным, что исторический памятник едва не погиб.

«Семь лет эти здания стояли пустые, но три года назад сюда вернулись военные и начали планомерно уничтожать строения, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Стефаниди, которая служила в 78-м городке. — Военные вырывали из домов все металлические конструкции, кирпичные стены разрушали ковшом, а затем всё поджигали. Потом выкопали котлован и все остатки, как они сами выражались, «захоранивали». Мы ругались с ними до посинения, потому что здесь стоял целый архитектурный комплекс. Смогли отстоять только два здания, одно из которых — бывшая семинария».

В итоге семья Стефаниди забила гвоздями дополнительные двери, а на главный вход повесила замок, чтобы противостоять охотникам за немецким кирпичом и металлом. «Мы обращались к нашему главе Щепетильникову (глава Черняховского района Сергей Щепетильников. — ИА REGNUM ), чтобы он хотя бы крышу плёнкой закрыл, когда на одной стороне вандалы разобрали черепицу. Ноль внимания».

Тогда Андрей Стефаниди и решил поселить в заброшенном строении отару овец — около 40 голов.

«То, что сейчас говорят некоторые, что нам просто негде овец держать, это, конечно, чушь, — продолжила супруга. — У нас два больших сарая, поскольку мы овцеводством занимаемся уже несколько лет. Просто мы были уже бессильны против наездов всяких поисковиков из Калининграда, часто ведущих себя по-хамски. Они начинали выколачивать двери, окна, залазить в подвалы в поисках «немецких ценностей». Мы запустили овец, чтобы у приезжих складывалось впечатление, что здесь есть хозяин, что здание в собственности. А, по сути, оно ничейное».

Инициатива оказалась наказуемой — по сигналу местных властей в Зелёный Бор нагрянула инспекция Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Чиновники сообщили, что экс-семинария получил статус выявленного объекта регионального культурного наследия ещё в 2013 году и, согласно закону, на её территории запрещены какие-либо хозяйственные работы. Главный государственный инспектор Леонид Самарин, лично прибывший в Зелёный Бор, велел немедленно выгнать отару из помещения. Почему выявленный памятник не охранялся государством в течение трёх последних лет чиновник предпочёл не отвечать.

Сейчас семья Стефаниди убрала овец и готовит объект к смотринам. «Накануне нам позвонили из агентства по имуществу Калининградской области, сказав, что на выходных сюда должен приехать губернатор Цуканов, — рассказала Наталья Стефаниди. — Мы сейчас всё убираем, чистим навоз. Надеемся, что губернатор разберётся в этой истории».

ИА REGNUM уточняет, что семинария была основана королевой Луизой в 1810 году. Учебное заведение специализировалось на подготовке учителей литовских школ в Восточной Пруссии. В 1924 году здание отдали под дом отдыха для престарелых.