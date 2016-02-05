Пекин, 5 февраля, 2016, 13:26 — ИА Регнум.

На вокзале Пекина в тестовом режиме заработали терминалы регистрации пассажиров, использующие технологию распознавания лиц. На определение личности гражданина у терминала уходит не более 3 секунд.

happysmile.net.ua Лицо

Все граждане КНР, имеющие паспорта нового образца, могут воспользоваться новыми терминалами, что позволит избежать длительного ожидания в очередях в кассы вокзала. Для того, чтобы пройти систему регистрации пассажирам необходимо снять очки, маски и головные уборы. Все биометрические граждан данные хранятся на безопасных серверах. Использование данных граждан без их согласия невозможно, пишет «Чжунго жибао».

Технология распознавания лиц набирает популярность в Китае. Не только государственные учреждения, но и коммерческие предприятия собираются использовать уникальную технологию. Представители интернет-корпорации Alibaba ранее сообщали о начале внедрения технологии распознавания лиц для оплаты товаров и услуг через платежную систему Alipay.