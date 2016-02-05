Москва, 5 февраля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Госдуме призвали ускорить в регионах принятие законов, наделяющих льготами по оплате капитального ремонта граждан пожилого возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявила глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина («Единая Россия») на дискуссионной площадке по социальной политике в рамках XV съезда партии «Единая Россия».

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«Сейчас начало февраля, а региональные законы приняты только в 13 субъектах РФ, в том числе Амурская, Волгоградская, Владимирская, Калужская, Челябинская области, Краснодарский край и еще ряд регионов», — подчеркнула Баталина, отметив, что при принятии законов в регионах желательно, чтобы они начинали действовать с 1 января 2016 года.

«Под эти региональные обязательства заложены средства в федеральном бюджете — 5 млрд рублей, поэтому непринятие законов лишает еще и получения этих средств из федерального бюджета», — добавила Баталина. Депутат уже обратилась к секретарям региональных отделений партии, руководителям фракций на местах с просьбой проконтролировать принятие законов, чтобы ускорить принятие в максимально короткие сроки.

Напомним, что в декабре 2015 года Госдума приняла закон о праве на получение льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для граждан старше 70 лет в размере 50% в пределах социальной нормы жилья и для граждан 80 лет в размере 100%. Эта льгота распространяется и на совместно проживающих супругов, если они достигли этого возраста.