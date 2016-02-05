Санкт-Петербург, 5 февраля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки информации СМИ о возможной утечке талых вод с территории СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» не нашли подтверждения этим фактам. Но окончательные выводы будут сделаны только после получения результатов исследования проб воды, взятых сотрудниками Росприроднадзора. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Ленинградской области.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

«В ходе осмотра территории фактов сброса сточных вод с территории СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» в магистральный канал, впадающий в ручей Большой Ижорец, не зафиксировано», — заявили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу 4 февраля произвели отбор проб воды из магистрального канала полигона.

«После получения всех заключений специалистов и результатов лабораторных исследований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пообещали в прокуратуре 47-го региона.

Добавим, что к проверке полигона также привлечены специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Невско-Ладожского бассейнового водного управления, Северо-Западного территориального Управления Федерального агентства по рыболовству, Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе.

Санкт-Петербургское государственное унитарное природоохранное предприятие «Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем для токсичных промышленных отходов. Инфраструктура СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» внесена в государственный реестр опасных производственных объектов.

Тема влияния паводка на полигон «Красный Бор» и возможная угроза жителям региона от попадания загрязненной воды в Неву оказались в центре внимания СМИ в Петербурге и Ленобласти. Власти заверяют, что ситуация на полигоне находится под контролем, и угрозы жителям и природе нет.

Исполняя решения судебных инстанций, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 1,5 млн тонн накопленных отходов. Дальнейшая судьба полигона пока остается под вопросом.