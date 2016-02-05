Псков, 5 февраля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 5 февраля, открывается XXIII Пушкинский театральный фестиваль. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по культуре, фестиваль пройдёт до 11 февраля на трёх сценических площадках Пскова: большой и малой сценах Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, областном театре кукол и Большом концертном зале филармонии.

tyuz-spb.ru Спектакль «Маленькие трагедии» режиссера Руслана Кудашова

Свои лучшие постановки последних лет зрителям представят театры из России, Белоруссии и Эстонии. Так, например, Гродненский областной театр кукол (Белоруссия) привезёт в Псков спектакль «Пиковая дама», а труппа Русского театра Эстонии покажет «Пять вечеров» режиссёра Александра Кладько (Санкт-Петербург), который с августа 2015 года также является главным режиссёром Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

По словам Кладько, помимо популяризации наследия Пушкина, организаторам фестиваля «хотелось развить и показать достижения театрального искусства», а также открытие новых дарований. В программе фестиваля — спектакли по произведениям Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, М. А. Булгакова, А.М. Володина, а среди «открытий» псковичам представят молодой коллектив «Цех» со спектаклем «Никошенька. Петербургский дебют» по письмам и произведениям Н. В. Гоголя, а также петербургский мим-театр «Лицедеи», который покажет клоунское шоу «Золушка@.Бал».

Откроет фестиваль Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева со спектаклем «Маленькие трагедии» по мотивам пьесы А. С. Пушкина в прочтении петербургского режиссера, обладателя театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Арлекин» Руслана Кудашова.

Традиционно в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с известными артистами, театральными деятелями, писателями и медиаперсонами — в частности, лекции прочтут доктор философских наук Юрий Шор и кинорежиссер Юрий Быков.

Напомним, Пушкинский театральный фестиваль проводится в Пскове и Пушкинских Горах в феврале, в дни памяти Александра Пушкина, с 1994 года. Организаторами форума выступают Министерство культуры России, государственный комитет по культуре Псковской области и Театрально-концертная дирекция Псковской области.