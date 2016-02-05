Пекин, 5 февраля, 2016, 12:58 — ИА Регнум.

5 февраля Министерство охраны окружающей среды КНР предупредило граждан о возможном сильном загрязнении воздуха в столичном регионе в канун Китайского нового года.

qionghai.hinews.cn Лавка пиротехники в Пекине

По прогнозам специалистов, экологическая обстановка в северной части КНР может ухудшиться в период с 7 по 11 февраля. По этой причине столичные власти призывают горожан воздержаться от запусков фейерверков или сократить их количество, пишет «Синьхуа».

Запуск пиротехнической продукции чрезвычайно популярен в Китае. Согласно традициям, фейерверки запускают в первый день празднования Нового года — таким способом китайцы отпугивают злых духов.