Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. 88-я церемония «Оскар-2016» ведёт прямую трансляцию из театра Долби в Лос-Анджелесе. Бри Ларсон только что получила «Оскар» за роль Джой «Ма» Ньюман в фильме «Комната» режиссёра Ленни Абрахамсон.

Цитата из к/ф «Комната». реж. Леонард Абрахамсон. 2015. Ирландия-Канада Бри Ларсон в роли Джой Ньюман

Бри Ларсон, известная своими ролями в фильмах «Короткий срок 12» и «Мачо и ботан», к своим 26 годам снялась уже более чем в 40 фильмах и сериалах. С 2015 года актриса занята в съёмках фильма «Кинг Конг: Остров черепа» вместе с Томом Хиддлстоном и Сэмюэлом Джексоном.

Цитата из к/ф «Комната». реж. Леонард Абрахамсон. 2015. Ирландия-Канада Общение

Роль Джой Ньюман уже принесла Ларсон «Награду Восходящей Звезде» от Британской академии и «Золотой глобус» за «Лучшею женскую роль».

Художественный фильм «Комната» был снят по одноимённому роману ирландского драматурга Эммы Донохью. Сюжетная линия строится вокруг молодой девушки, ещё подростком запертой в комнату старого сарая. Там Джой родила сына, который в течение пяти первых лет своей жизни не покидал комнату и видел остальной мир только по телевизору.

Цитата из к/ф «Комната». реж. Леонард Абрахамсон. 2015. Ирландия-Канада За пределами комнаты

Премьера фильма состоялась на фестивале в Теллуриде в сентябре 2015 года, где «Комната» получила положительные отзывы кинокритиков. На сайте Metacritic ему поставлена оценка 85 из 100, что соответствует статусу «всеобщее признание». На Кинофестивале в Торонто картина была удостоена Приза зрительских симпатий.

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Продюсером фильма выступил Эд Гини. Главные роли исполнили Бри Ларсон, Джейкоб Тремблэ и Шон Бриджерс.

Вместе с Бри Ларсон на «Оскар-2016» в номинации «Лучшая актриса» претендовали:

Кейт Бланшетт за роль Кэрол Эйрд в фильме «Кэрол»;

Дженнифер Лоуренс за роль Джой Мангано в фильме «Джой»;

Шарлотта Рэмплинг за роль Кейт Мерсер в фильме «45 лет»;

Сирша Ронан за роль Эллис Лэйси в фильме «Бруклин».

Прямая трансляция 88-й церемонии проходит в ночь с 28 на 29 февраля с 02:30 по московскому времени. Напомним, фильм «Комната» получил 4 номинации на «Оскар-2016», в числе которых:

«Лучший адаптированный сценарий» — Эмма Донохью;

«Лучшая режиссёрская работа» — Ленни Абрахамсон;

«Лучшая женская роль» — Бри Ларсон;

«Лучший фильм» — продюсер Эд Гини .

Первые три номинации уже озвучены, остаётся дождаться, кому отдадут главный «Оскар» 88-й церемонии.