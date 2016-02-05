Ярославль, 5 февраля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославле начались подготовительные работы по реализации масштабного проекта скоростного легкорельсового трамвая. Решение об этом принял совет директоров муниципального ОАО «Яргорэлектротрнс», заседание которого состоялось 5 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

commons.wikimedia.org Cкоростной легкорельсовый трамвай KTM 71-630 experimental

Проект предполагает создание в Ярославле скоростных маршрутов трамвая на выделенных полосах движения общественного транспорта. Средняя скорость современных низкопольных трамваев должна составить 35 км/ч, в то время как сегодня в городе используются трамваи со скоростью 15 км/ч.

Первая линия должна связать два противоположных конца вытянутого вдоль Волги города с юга на север, от ТЦ «Вернисаж» до 15 микрорайона, и пройти по Московскому проспекту, через исторический центр города, проспект Октября и Ленинградский проспект. Протяженность этой линии может составить 20,5 км, при этом нужно будет построить 13,7 км новых путей и реконструировать 6,8 км существующих.

«Мы начинаем эту работу в рамках транспортноориентированной концепции развития Ярославля. Ежегодно наш муниципальный общественный транспорт, парк которого крайне изношен, теряет 5−10 тысяч пассажиров. Они пересаживаются на личные автомобили. Это создает большую нагрузку на улично-дорожную сеть, и, если не предпринять решительных мер, через 2 года город просто встанет в пробке. Мы должны создать комфортный и быстрый транспорт, которым будут пользоваться жители Ярославля и туристы. Речь идет о комплексных решениях этого вопроса, в том числе о создании пересадочных узлов, строительстве остановочных комплексов, модернизации перекрестков», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Предварительно объем инвестиций в создание легкорельсового трамвая оценивается в 6 млрд рублей. Для этого планируется привлечь внебюджетные средства. Для оценки реальности проекта, переговоров с компаниями по привлечению инвестиций и потенциальными инвесторами создана проектная команда, в которую вошли заместитель председателя регионального правительства Михаил Крупин, заммэра Ярославля Игорь Блохин, руководители «Яргорэлектротранса» и «Яроблтранскома». Непосредственно переговорный процесс по проекту будет вести новый заместитель директора по стратегическому развитию ОАО «Яргорэлектротранс» Николай Морилов. Уроженец Кировской области, ранее он занимался развитием в компании ОГК-5 и привлечением инвестиций в агросектор Тверской области. До 4 апреля проектная команда должна дать ответ на вопрос о реальности проекта, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

По словам Игоря Блохина, предварительные переговоры проведены с крупнейшими компаниями, занимающимися консультированием на рынке инвестиций, в частности подразделением ВЭБа и российским подразделением международной компании KPMG. Как отметили участники совета директоров «Яргорэлектротранса», только проектная проработка может занять около 2 лет.