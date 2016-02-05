Барнаул, 5 февраля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Алтайские антимонопольщики ответили на запрос ИА REGNUM по поводу решения первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова избрать социальную сеть «ВКонтакте» в качестве площадки для взаимодействия с моногородами и региональными властями. Из информации за подписью руководителя Управления ФАС по Алтайскому краю Степана Поспелова следует, что обращение ИА REGNUM о позиции антимонопольных органов направлено на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу России. «О результатах рассмотрения Вы будете проинформированы дополнительно», — говорится в ответе на запрос.

Ответ УФАС по Алтайскому краю на запрос ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея создания подобной платформы на базе соцсети «ВКонтакте» впервые была озвучена первым вице-премьером Игорем Шуваловым на конференции по вопросам поддержки и развития моногородов. Свой выбор первый вице-премьер пояснил экономией средств на разработку специального информационного ресурса. Но в то же время сообщил, что для работы создаваемой платформы будут наняты линейные менеджеры, которых обучат в Московской школе управления «Сколково». На эти цели правительство выделит до 2 миллиардов рублей.

Представители общественности и эксперты из различных регионов, а также некоторые депутаты Госдумы, идею Шувалова раскритиковали.

Депутат Госдумы от Алтайского края (ЛДПР) Владимир Семенов в интервью ИА REGNUM сообщил сегодня, 5 февраля, что ему вполне понятно, почему из всех соцсетей выбор пал именно на «ВКонтакте». По его словам, это единственная соцсеть с современным сервисом и российскими учредителями. «Другое дело, будет ли она востребована как инструмент для объединения моногородов? Предприниматели и без помощи правительства объединяются в соцсетях по группам. Затраты на собственный ресурс — копейки — в сравнении с той суммой, которая заявлена в правительственном проекте», — считает Владимир Семенов.

Секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислав Вакаев тоже обратил внимание, что инициатива правительства весьма недешева.

«На что планируется потратить 2 миллиарда бюджетных средств? Обучение неких «специалистов» работе в социальных сетях? Да таких людей сотни тысяч, киньте только клич. Да вы за три копейки можете их найти среди интернет-общественности. Но нет же, опять мы слышим об инновациях, Сколково и миллиардах. Судя по всему, предлагаемый проект больше всего похож на банальную и примитивную схему по распилу бюджетных средств. Как там Медведев сказал: затяните пояса? Ну-ну», — иронизирует политик.

Вместе с тем, по мнению Владислава Вакаева, моногорода действительно нуждаются в создании дополнительного канала связи с федеральным и региональным центром.

«В силу своей специфики моногорода — довольно закрытые структуры. Там, как правило, люди боятся поднимать острые вопросы, критиковать власть. Ведь потеря работы в таком городе фактически лишает человека какой-нибудь перспективы. То же самое можно сказать и о местном бизнесе, который чрезвычайно зависим от местных администраций. Чиновники же изо всех сил пытаются сохранить информационную закрытость своих городов, не допуская выхода за их пределы проблемной информации и фильтруя сведения, поступающие извне. Поэтому немногочисленным общественным активистам таких городов приходится буквально по крупицам собирать необходимую информацию. Вот, например, из алтайского моногорода — Заринска — нам регулярно поступают звонки с просьбой предоставить сведения о тех или иных правительственных программах, о возможности получения грантов для перспективных проектов. Так что независимая от местных властей платформа для обмена информации сегодня очень нужна», — пояснил Владислав Вакаев.

Напомним, 2 февраля замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев (КПРФ) заявил о том, что направил запросы генпрокурору Юрию Чайке, главе ФАС Игорю Артемьеву и главе Счетной палаты Татьяне Голиковой на предмет возможной коррупции. «Идея улучшить взаимодействие между властями и жителями моногородов по актуальным проблемам правильная, а вот ее реализация вызывает вопросы», — пояснил парламентарий.

Ранее не одобрили выбор площадки и алтайские эксперты. В частности, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Алтайского государственного университета, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов считает, что проблема вовсе не в наличии или отсутствии каких-то интернет-аккаунтов. «Проблема в том, готов ли в принципе политический режим вести равноправный диалог с обществом», — считает профессор Чернышов.