Москва, 5 февраля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Перепись населения в 2020 году будут проводить, в том числе, и через интернет. Такие поправки в законодательство предлагает Росстат, передаёт «Маяк».

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По данным ведомства, в прошлой переписи населения отказались участвовать около 1 миллиона человек, а более 2,5 миллиона не застали дома. О них получали сведения на основании административных данных и только про пол и возраст.

Всемирная сеть предоставит возможность всем категориям населения выбрать для себя наиболее удобный способ опроса, считают в ведомстве.

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Основной тур Всероссийской переписи населения прошёл с 14 по 25 октября 2010 года. По итогам переписи, оглашённым в марте 2011, население России составило 142 905 200 человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности населения с 7 на 8 место в мире.

Отметим, следующую перепись населения планируется провести с 1 октября по 4 ноября 2020 года.