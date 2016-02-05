Ярославль, 5 февраля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен Проект постановления «О внесении изменений в Регламент Ярославской областной Думы», в котором предлагается урегулировать количество и порядок задаваемых депутатом вопросов на заседании думы, и установить запрет на прения при обсуждении поправок к законопроектам на заседании Думы.

Данная инициатива внесена председателем Ярославской областной думы Михаилом Боровицким, его заместителем Павлом Исаевым, председателем фракции «Единая Россия» Николаем Александрычевым, и депутатами-единороссами Алексеем Окладниковым, Виктором Тамаровым и Александром Гончаровым.

«Мы предлагаем во время обсуждения любого вопроса на думе ввести за базовое правило, что каждый депутат может задать не более двух вопросов. Несмотря на это, депутаты своим решением могут разрешить коллеге задать и дополнительный вопрос. Что касается установления запрета на прения, то здесь, в постановлении нами предложено, что при рассмотрении вопроса во втором чтении, дума не будет открывать прений по поправкам, таким образом поправка закладывается и по ней не задаются вопросы, если, конечно, опять же дума не разрешит. Это предлагается для сохранения времени и оперативности работы думы. Дело в том, что у нас в думе вопросы рассматриваются на комитетах, а потом некоторые депутаты ради политического пиара устраивают на заседании Ярославской областной думы пресс-конференции», — прокомментировал данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM один из соавторов внесенного постановления Павел Исаев.

Представители оппозиции возмущены данной инициативой, которая, по их мнению, просто лишит депутатов возможности влиять на рассмотрение вопроса.

«Подобные инициативы депутатов ЕР мы иначе как попыткой заткнуть рты оппозиции не рассматриваем. Если будет регламентировано количество задаваемых вопросов, будут отменены прения, то думу надо вообще распускать. Цель парламента — нахождение компромисса, истины, которая, как известно, рождается в спорах. Если эти споры отменить, то зачем вообще нужна дума?» — считает депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Если исходить из логики, что «Парламент — не место для дискуссий», то эта инициатива логична. Вопросы ведь предполагают ответы, ограничив депутатов в вопросах, ты снимаешь головную боль для чиновников и представителей «партии власти» в отношении ответов. Надо проще относиться к вопросам, не принимать их на личный счет, и быть готовым на них отвечать» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от «ПАРНАСа» Василий Цепенда.