Москва, 5 февраля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Индекс доллара (отношение его к шести основным валютам) за четыре дня скатился с 99,7 к 96,4 п. Возвратился к уровням октября 2015 г., когда и первое повышение ставки было под большим вопросом, а нефть стоила $48. Таким образом, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман, если судить по сравнению с нынешними низкими нефтяными ценами и ожиданиями инвесторов о политике ФРС, доллар скорее перепродан.

Bankoboev.Ru Падение с велосипеда

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«Но его низкий курс всё же невыгоден США, поскольку они импортируют больше, чем экспортируют. И ввоз при слабой валюте обходится дороже, потери от этого для страны выше, чем падение экспортных доходов при сильной валюте», — сказал Гойхман.

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«Что касается прогнозов цен на чёрное золото и курс рубля, многое может зависеть от состояния рынка труда США. Если инвесторы сочтут его позитивным, вырастет доллар, снизятся нефтяные котировки, снова упадёт рубль. И наоборот, плохие данные приведут к противоположным последствиям», — прогнозирует эксперт.

Напомним, сегодня, 5 февраля, должна выйти статистика по безработице и занятости вне сельскохозяйственного сектора США за январь (non-farm payrolls). Если эта статистика выйдет нейтральная или негативная, пара EUR/USD вполне может подскочить выше уровня 1,1350, в противном случае возможен возврат к психологической отметке 1,1000.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов сегодня вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 36 копеек и составил 77,32 рубля, превысив 77-рублевую отметку. Курс евро подрос на 33 копейки до отметки 86,51 рубля. По данным Агентства прогнозирования экономик, прогноз среднего курса доллара на февраль 2016 года составляет 76,48 руб., прогноз среднего курса евро — 85,18 руб.

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