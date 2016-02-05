Пекин, 5 февраля, 2016, 11:57 — ИА Регнум.

Первая китайская база материально-технического обеспечения будет построена в Джибути. База будет обеспечивать китайский миротворческий корпус. Строительство начнется в ближайшие недели.

blog.sina.com.cn Китайские миротворцы

Министерство иностранных дел КНР заявило, что будущая база не должна рассматриваться другими странами как угроза стабильности в регионе. МИД КНР подчеркивает необходимость строительства базы для продовольственного снабжения китайских миротворцев, обеспечивающих безопасность в районе Африканского рога. В настоящее время на территории Джибути уже размещены 2 технические базы иностранных государств, они принадлежат США и Франции, пишет «Сянган жибао».

В Джибути служит около 800 китайских миротворцев. Одной из самых главных сложностей является продовольственное обеспечение граждан КНР. Строительство базы материально-технического обеспечения позволит решить эту проблему. Договоренность о строительстве базы была достигнута во время встречи Си Цзиньпина и президента Джибути Исмаила Омара Гелле в декабре 2015 г.