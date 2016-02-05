Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН подтвердила 5 февраля незаконность задержания основателя Джулиана Ассанжа, сообщает Associated Press.

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Члены группы также призывают прекратить преслодование Ассанжа и выплатить ему компенсацию за время, которое он был вынужден провести в посольстве Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросом компенсации ранее задался президент Эквадора Рафаэль Корреа.

«Кто возместит ущерб, причинённый Ассанжу и Эквадору? Вы знаете, сколько стоит поддержание безопасности в посольстве?» — сказал Корреа, напомнив, что посольство сталкивалось с попытками шпионажа и «другими вещами».

Эквадорский лидер приветствовал решение рабочей группы ООН, оправдывающее Ассанжа. «Это по прошествии стольких лет свидетельствует, что мы были правы», — сказал Корреа.