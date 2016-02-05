Москва, 5 февраля, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание ИП за нарушения в сфере продажи алкоголя, внесло в Госдуму заксобрание Амурской области, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

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К основным нарушениям правил продажи и декларирования алкогольной продукции относятся продажа без лицензии, продажа с нарушением требований по ограничению времени и мест розничной продажи, с нарушением запретов продажи несовершеннолетним, а также непредставление декларации об объемах розничной продажи пива, напоминают авторы инициативы.

Основную группу субъектов правонарушений по указанным статьям составляют индивидуальные предприниматели, которые несут ответственность как должностные лица, указали они. Размер штрафа для них в основном составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, что значительно отличается от штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, отмечают парламентарии.

Все это приводит не только к росту числа нарушений правил продажи и декларирования алкогольной продукции индивидуальными предпринимателями, но и к увеличению нелегальной продажи алкоголя, обеспокоены они.

Авторы предлагают прописать в КоАП: за административные правонарушения, предусмотренные за нарушения в сфере торговли алкоголем лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.