Абакан, 5 февраля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Хакасии, серьезно пострадавшей от массовых пожаров в апреле 2015 года, возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего учредителя ООО «Черногорск отделстрой», депутата совета депутатов города Черногорска Василия Смольникова. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное в особо крупном размере»).

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По версии следствия, между заказчиком (ГКУ РХ «Управление капитального строительства») и генеральным подрядчиком (ООО «Черногорск отделстрой», учредителем которого является Василий Смольников) были заключены государственные контракты на выполнение работ по строительству жилых домов и объектов жизнеобеспечения в поселке Шира Ширинского района.

Согласно условиям контрактов, на указанные цели с июня по декабрь 2015 года заказчик перечислил генеральному подрядчику более 600 миллионов рублей. Генподрядчик, в свою очередь, заключил договоры с ООО «Производственный центр легких стальных тонкостенных конструкций» (ООО «ПЦ ЛСТК») на поставку материалов для строительства домов. Известно, что фактически собственником ООО «ПЦ ЛСТК» является также Василий Смольников.

Как уточнили в СУ СКР, с июня по декабрь 2015 года Смольников организовал перечисление целевых бюджетных денежных средств с расчетного счета ООО «Черногорск отделстрой» на расчетные счета подконтрольного ООО «ПЦ ЛСТК», а затем кредитным организациям в счет погашения кредитов и процентов по кредитным договорам ООО «ПЦ ЛСТК», ООО «Черногорск отделстрой», в том числе своим, в сумме более 17 миллионов рублей. Эти деньги были предназначены для восстановления жилых домов и объектов жизнеобеспечения, пострадавших в результате пожаров.

«Таким образом, в результате преступных действий Смольникова бюджету Российской Федерации причинен имущественный ущерб на сумму более 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Также следователи усмотрели признаки преступления в действиях Смольникова в ходе расследования уголовного дела в отношении ведущего инженера по надзору за строительством отдела капитального строительства Управления капитального строительства Юрия Протасова по факту получения им крупной взятки. В итоге учредитель ООО «Черногорск отделстрой» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, между ООО «Черногорск отделстрой» и ГКУ РХ «Управление капитального строительства» заключено 10 госконтрактов по строительству жилых домов и объектов жизнеобеспечения в поселке Шира. С 18 по 19 ноября 2015 года Смольников дал взятку в сумме 200 тысяч рублей Юрию Протасову за решение вопросов по оплате работ, выполненных возглавляемой им организацией.

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В настоящее время в отношении Василия Смольникова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск, подытожили в ведомстве. Расследование уголовных дел продолжается.

В республиканской прокуратуре ИА REGNUM сообщили, что сегодня, 5 февраля, Черногорским городским судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летнего Василия Смольникова. «В связи с тем, что в ходе предварительного следствия местонахождение Смольникова не установлено, он объявлен в международный розыск», — уточнили в прокуратуре.

3 февраля Черногорский горсуд наложил арест на имущество Смольникова: три нежилых помещения, шесть квартир и земельный участок в Черногорске.

Напомним, огненное бедствие в Хакасии обернулось уголовными делами для ряда чиновников. В частности, обвинения в халатности были предъявлены начальнику противопожарной службы республики Анатолию Заярному, начальнику отдела противопожарной службы по Ширинскому району Виктору Зенкову, главе Ширинского сельского совета Юрию Ковалеву. А уже в августе 2015 года обвинения в халатности предъявили еще троим фигурантам — главе Новоенисейского сельсовета Бейского района Хакасии Татьяне Петровой, главе Ефремкинского сельсовета Ширинского района Наталье Вразовской, а также главе Ширинского района Сергею Зайцеву.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле прошлого года в Хакасии в результате массовых пожаров погибли более 30 человек, без жилья остались 6,5 тысячи человек. Итогом глобальной стройки, которая проходила не без проблем, стало возведение более 1,2 тыс. домов для погорельцев.

В январе текущего года аудиторы Счетной палаты РФ обнародовали неутешительные выводы по итогам кампании по восстановлению региона после пожаров. В частности, было озвучено, что региональные власти были недостаточно готовы к пожароопасному периоду 2015 года.