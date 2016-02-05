Вашингтон, 5 февраля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Аналитики Citigroup Inc. охарактеризовали ситуацию на мировых финансовых рынках как затяжную «смертельную петлю», которая грозит обернуться глобальным экономическим спадом, сообщает Bloomberg.

kliker.info Добыча нефти

По мнению аналитика Джонатана Стаббса, еще один год экстремального укрепления доллара США и снижения цены на нефть продолжит развитие этой отрицательной обратной связи. При этом сценарии «ойлмагеддона», которому не могут противостоять власти стран с развивающимся рынком, доходы этих стран, корпораций и фондовые рынки рискуют продолжить падение.

Этой отрицательной обратной связью в глобальной экономике помимо растущего доллара и дешевеющей нефти также влияет ослабление торговли и движение капиталов. Эксперты отмечают отрицательное влияние «смертельной петли» на финансовых рынках уже повсюду.

Ситуация может несколько выправиться при повышении цен на нефть на уровне $50 к концу года и стабилизации валютных и товарных рынков. По их мнению, бояться «ойлмагеддона» должны все — «глобальный экономический спад, как мы его определяем, не позволит никому укрыться в акциях. Побеждают деньги».