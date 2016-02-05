Пекин, 5 февраля, 2016, 10:49 — ИА Регнум.

Австралиец китайского происхождения Теренс Тао признан самым умным человеком в мире. IQ математика из Австралии составляет 230 баллов.

360doc.com Теренс Тао

Теренс Тао родился в Аделаиде в 1975 г. В возрасте 7 лет он самостоятельно освоил язык программирования BASIC и написал несколько программ. В 24 года Тао стал профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 2006 г. Тао выиграл престижную Филдсовскую премию — аналог Нобелевской премии для математиков. В 2007 г. австралийский математик стал членом Лондонского королевского общества. В настоящий момент Теренс Тао преподает математику в Калифорнийском университете, пишет «Жэньминь жибао».

Родители Теренса Тао родились и выросли в провинции Гуандун. Еще до рождения ребенка родители переехали в Австралию из Гонконга.