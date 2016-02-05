Якутск, 5 февраля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Школы Якутска останутся закрытыми на карантин до 13 февраля. В городе также еще неделю будет действовать запрет на проведение занятий в учреждениях дополнительного образования, а также на проведение внешкольных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации Якутска.

info-rm.com Карантин

Читайте также: Власти Камчатки решили не рисковать: карантин в школах продлен на неделю

Решение продлить карантин приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия муниципалитета. Эпидситуация в городе остается напряженной: по результатам еженедельного и ежедневного мониторинга за медицинской помощью с 1 по 4 февраля обратилось 3 972 чел. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 127,1 на 100 тысяч населения, что на 10% ниже показателя аналогичного периода прошлой недели, но на 42,5% выше эпидпорога.

За неделю с 29 января по 4 февраля поступило 964 обращения по поводу ОРВИ, в том числе заболело 647 детей (67%). Рост обращений за неделю на 15%. Кроме того, вырос показатель заболеваемости среди населения от 15 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ Якутию назвали в числе регионов-лидеров по превышению эпидемического порога. Самый высокий уровень заболеваемости — в Воронеже.

Читайте также: Данные Минздрава: Воронеж — в абсолютных лидерах по заболеваемости гриппом