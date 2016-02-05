Москва, 5 февраля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Пахолков направил обращение главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, в котором предложил властям РФ полностью прекратить продажу черного золота за границу в течение ближайших 5 лет.

urban3p.ru Заброшенный завод. Россия

«Сегодня необходимо набраться мужества и заявить об отмене приоритета продажи нефти на мировые рынки, — приводит цитату из документа RT. — Мы должны начать разворот вовнутрь экономики и её развития».

По словам депутата, Россия не раз доказывала, что может «подниматься из пепла».

«Государству нужны реформы, настроенные непосредственно на внутреннюю экономику, у нас для этого есть собственные резервы», — отметил Пахолков.

Однако депутат добавил, что осознает невозможность резкого введения подобной нормы.

«В настоящее время у нас есть ряд обязательств перед партнерами, которые мы должны выполнить, — добавил парламентарий. — Поэтому процесс реформ следует запускать поэтапно, в течение 5 лет по 20%, раз за разом сокращая поставку нефти за рубеж, до полного прекращения».