Москва, 5 февраля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Третий год подряд в России регистрируется естественный прирост населения. По итогам 2015 года он составил 32,7 тысячи человек, сообщили в Минтруде РФ.

julie-dawn.com Большой поток людей на улице

В декабре 2015 года естественный прирост населения составил 8,2 тысячи человек, тогда как в декабре 2014 года наблюдалась естественная убыль населения, равная 3,3 тысячи человек.

Рождаемость

За январь — декабрь 2015 года родились 1,94 млн детей. За декабрь 2015 года родилось 171,5 тысячи детей, что на 5,1 тысячи человек или на 3% больше, чем в декабре 2014 года».

Рост числа родившихся отмечен в 30 регионах. В Калужской, Московской областях, городах Севастополь, Санкт-Петербург, Hенецком автономном округе рост рождаемости составил более 5%.

Смертность

За январь — декабрь 2015 года умерли 1,91 млн человек. В 47 регионах зарегистрировано снижение числа умерших. Из них в Республике Тува, Московской, Ленинградской областях, Чукотском автономном округе темпы снижения числа умерших составили более 3%.

За декабрь 2015 года умерли 163,3 тысячи человек. Это на 6,5 тысячи человек или на 3,8% меньше, чем в декабре 2014 года.

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