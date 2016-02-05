Москва, 5 февраля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. За 4 года, начиная с 2014 года, потери России от падения цен на нефть и санкций составят около $600 млрд. Две трети потерь придутся на нефтегазовые доходы, и одна треть — на потери от санкций. Такие данные аналитиков экономической экспертной группы привел руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

Фото Андреаса Фрэнка На дне

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Между тем Алексей Улюкаев вновь разглядел «дно». Глава Минэкономразвития заявил, что «рецессия закончилась». «Формально Улюкаев прав, рецессия закончилась, однако, это не означает, что она не может возобновиться. Точнее даже будет сформулировать это так — она практически гарантированно возобновится. Сейчас можно с 90-процентной уверенностью утверждать, что первый квартал 2016 года, при практически любых раскладах, окажется сложным для экономики», — считает Задоя.

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«Для курса рубля определяющий фактор — нефть, загнанная в диапазон $32−36 за смесь Brent. Ключевой вопрос — куда мы выйдем из данного диапазона. Если вниз, то откроется дорога на $28, если вверх, то появится шанс вернуться к $40. Оба сценария равновероятны. И рубль, соответственно, с равными шансами может как упасть, так и вырасти в ближайшее время», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что «рецессии в экономике России сейчас нет, она уже закончилась». «По определению, рецессия — это когда два квартала подряд происходит снижение. В этом смысле рецессия уже закончилась, ее нет», — сказал Улюкаев. Ранее Улюкаев заявлял, что российская экономика прошла «дно» в конце второго квартала 2015 года.

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Напомним, курс доллара на Московской бирже остановился на уровне 76 рублей 95 копеек, евро вырос до 86 рублей 15 копеек, индекс ММВБ уверенно поднялся чуть выше 1785 пунктов, а цены на смесь марки Brent завершили четверг ростом выше 35 долларов за баррель.