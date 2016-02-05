Лондон, 5 февраля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Число сторонников выхода Великобритании из ЕС на настоящий момент достигло максимума начиная с того дня, когда премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с инициативой провести по этому вопросу общенациональный референдум, пишет британская газета Times.

cer.org.uk Великобритания задумалась о выходе из Евросоюза

В стране был проведён опрос общественного мнения: одобряют ли граждане инициативу выхода страны из ЕС. Сторонников выхода насчитывается 45%, противников — 36%. Исследование проводила социологическая служба YouGov.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не исключает проведение референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском союзе уже в текущем году.

3 февраля стало известно, что глава МВД Великобритании Тереза Мэй поддержит Дэвида Кэмерона в вопросе сохранения страны в составе ЕС.

Правительство Кэмеорна выдвинуло евробюрократам довольно жесткие условия сохранения Великобританией членства в ЕС. В частности, речь идет о следующих требованиях: отмена пункта об увеличении интеграции стран ЕС, признание Евросоюза мультивалютной зоной, возвращение национальным парламентам права отмены решений Брюсселя и права отмены пособий для мигрантов.