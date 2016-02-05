Москва, 5 февраля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Владелец «Группы Альянс» и горно-металлургической компании «Русская платина» Муса Бажаев направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать создание 4G-оператора связи для малообеспеченных граждан страны. Об этом сообщает издание CNews, в распоряжении которого оказалось письмо бизнесмена.

universityherald.com Люди со смартфонами в руках

В письме владелец «Группы Альянс» указал, что новый оператор будет полностью отечественным, его владельцы будут находиться в российской юрисдикции, и им не нужно будет иностранное финансирование или менеджеры из-за рубежа.

Известно, что оборудование для новой мобильной сети планируется закупать не у европейских или американских поставщиков, а у китайской компании Huawei.

Для начала оператор намеревается запустить сеть в Москве, в Красноярском крае и на Дальнем Востоке, а если дело увенчается успехом, то оператор постарается покрыть всю территорию РФ.

Издание отмечает, что глава государства Владимир Путин поручил министру связи Николаю Никифорову рассмотреть предложения по поддержке данного проекта.