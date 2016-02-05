Магаданская область, 5 февраля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. На корм приютских кошек и собак в Магадане отдали большую партию лососевой баночной икры, изготовленная в июле 2015 года одним из предприятий области, которая не прошла производственный контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном департаменте ветеринарии.

avito.st Икра

Икра была изъята из оборота в начале декабря прошлого года и находилась на ответственном хранении у производителя. Повторная лабораторная экспертиза не проводилась ввиду того, что партия икры имела отклонения от ГОСТ сразу по 5 микробиологическим и химико-токсикологическим показателям.

Употреблять людям такую продукцию было нельзя, но после термической обработки икра стала хорошей белковой добавкой к рациону непродуктивных животных.