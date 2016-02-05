Вашингтон, 5 февраля, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Глава Минобороны США Эштон Картер заявил 4 февраля, что в бюджет Пентагона на 2017 год внесено предложение увеличить на $1 млрд финансирование программы продвинутой подготовки летчиков ВВС США на следующие пять лет, сообщает Reuters.

sodahead.com Пилот ВВС США

Картер отметил, что дополнительное финансирование пойдет на проведение по меньшей мере 34 крупных учений на базе ВВС Неллис и других базах, в ходе которых военные США пройдут подготовку к выполнению целого спектра боевых задач — от противодействия партизанским группам до участия в конфликтах с технологически развитыми противниками.

Он также отметил, что часть средств будет потрачена на усовершенствование инфраструктуры на базе Неллис и других объектах, а также для найма дополнительного технического персонала.