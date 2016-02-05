Ярославль, 5 февраля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля обсуждается идея слияния МУП «Городской парк культуры и отдыха» и МУП «Центральный рынок», сообщает корреспондент ИА REGNUM. 4 февраля состоялось заседание рабочей группы, на котором руководители двух муниципальных предприятий предложили свои концепции развития городских парков.

фото сайта yargorpark.ru

Идея объединить два предприятия возникла в экономическом блоке городской администрации и объясняется необходимостью экономии средств и более эффективного использования городского имущества. По расчетам департамента социально-экономического развития, экономический эффект от объединения составит 9,7 млн рублей в год. Авторы идеи считают, что объединение даст синергетический эффект. В частности, парки смогут отказаться от традиционного кредита, который берется в зимний период на выплату заработной платы и содержание территорий, кроме того, объединенное предприятие сможет инвестировать собственные средства в покупку аттракционов, а не брать их в лизинг.

Возможное объединение также связано с запланированной реформой МУП «Центральный рынок», которое объединяет ряд городских рынков и владеет коммерческой и социальной недвижимостью. В ближайшее время мэрия планирует выделить рынки в отдельные предприятия и продать, что должно принести в бюджет около миллиарда рублей. Само муниципальное предприятие будет переименовано в «Вознесенские казармы», на его балансе останется сдаваемая в аренду недвижимость, культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», а также бассейны «Лазурный» и «Шинник». К управлению этим имуществом и хотят добавить работу с парками города. По словам директора МУП «Центральный рынок» Дмитрия Бреева, в парках предлагается развивать различные формы интерактивного взаимодействия с посетителями, ввести бесплатный Wi-Fi, заняться ландшафтным дизайном, установкой тематических скульптур, создать бренд каждого парка (их в городе 5), развивать уличную торговлю и так далее. Схожую концепцию представило и действующее руководство Горпарка.

Противники объединения говорят о том, что парки в большинстве городов России находятся в ведении культурного блока, и объединять их с исключительно коммерческим предприятием нельзя. Тем более что в последние годы Горпарк работает с прибылью и не получает городской субсидии. Годовая выручка предприятия составляет более 80 млн рублей, а прибыль — почти 3 млн. Директор МУП «Городской парк культуры и отдыха» Ирина Никитина считает, что предприятие имеет узкую специфику: обслуживание сложной аттракционной техники требует наличия специалистов. Пока решение об объединении не принято.