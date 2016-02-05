Брянск, 5 февраля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. До 18 рублей днем и 20 рублей в ночное время может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте Брянска уже с 1 марта. О возможном повышении сообщил 4 февраля на брифинге и.о. заместителя главы городской администрации Юрий Кузин. Еще один скачок цен, также на два рубля, ожидается в июле.

transphoto.ru Троллейбус. Брянск

О новом тарифе городские власти договорились с перевозчиками.

На брифинге отмечалось, что с 1 января в силу вступил федеральный закон, который позволяет перевозчикам самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого, правда, необходимо получить свидетельство для включения в перечень местных маршрутов.

«Это не значит, что они завтра табличку поставили и поехали. Они должны получить свидетельства. Только после этого у коммерсанта появляется право ставить ценовую политику на своем маршруте», — цитирует чиновника Брянск Today. Однако, добавил Кузин, на данный момент это свидетельство никто не получил.

Добавим, что очередное подорожание стоимости проезда в Брянске произошло совсем недавно — в ноябре 2015 года: до 16 рублей в дневное время и до 18 — в ночное.

Между тем буквально несколько дней назад, на оперативном совещании в правительстве 25 января, начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области Татьяна Тарасова заявила, что тарифы на проезд в общественном транспорте повышаться в этом году не будут.