Вашингтон, 5 февраля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Один из создателей Facebook Марк Цукерберг оценил возможное увеличение аудитории социальной сети к 2030 году до 5 млрд человек, сообщает USA Today.

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Цукерберг озвучил внушительную цифру на мероприятии по случаю 12-летия Facebook и пояснил, что ожидает помощи от правительств стран и руководства компаний всего мира.

Предполагается, что росту аудитории Facebook поможет новый проект Aquila — обеспечение доступа в интернет в развивающихся странах с помощью беспилотников, работающих на солнечной энергии и летающих над населенными пунктами. Также расширению аудитории Facebook способствуют программа internet.org и сервис Free Basics.

Аудитория сети насчитывает порядка 1,5 миллиарда человек. Сеть, первоначально созданная для студентов Гарварда в 2004 году, доступна для всех пользователей с сентября 2006 года. Увеличение количества пользователей в два раза произошло в 2011 году.