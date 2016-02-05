Москва, 5 февраля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. К России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия и стремиться к диалогу между Москвой и Вашингтоном, считает бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер. Текст речи политолога, посетившего 4 февраля церемонию открытия Центра им. Примакова, приводит National Interest.

Пабло Пикассо. Герника. 1937

В своей речи американский государственный деятель отмечает важную роль бывшего премьер-министра Евгения Примакова, его острый аналитический ум и глубокое понимание глобальных трендов.

Затронул политик также и нынешние отношения между бывшими противниками в холодной войне. В частности, отмечает Киссинджер, в прошлом Россия и США делали шаги к нахождению точек соприкосновения, проводя периодически встречи на высшем уровне как в Москве, так и в Вашингтоне. И, несмотря на то, что участники этих встреч по-разному видели национальные интересы своих стран, они всё же понимали те риски, которые за собой может повлечь глобальный конфликт.

И поэтому целью этих неофициальных дискуссий был диалог, который бы помог преодолеть разногласия и договориться об общих принципах мирового порядка. Хотя стороны не всегда соглашались, они всегда уважали друг друга. Такое взаимное уважение строилось на общем видении глобального партнерства, разделяемого и Москвой, и Вашингтоном.

Тем не менее ситуация на данный момент кардинально отличается от той, которая была десять лет назад. Отношения между Москвой и Вашингтоном скатились до самого худшего уровня с момента окончания холодной войны. Взаимное доверие улетучилось, а конфронтация заняла место сотрудничества.

В обеих странах сейчас главенствует риторика взаимного обвинения и демонизации, если не самой страны, то их лидеров. На политическую сцену выходят недоверие и подозрение времен холодной войны, которые в России усиливаются воспоминаниями о социально-экономическом и политическом кризисе первого десятилетия после развала Советского Союза.

Многие комментаторы, и в России, и в США, уже отвергают возможность совместной работы США и России над новой системой международного порядка. По их мнению, Соединенные Штаты и Россия вступили в новую холодную войну.

Тем не менее, несмотря на то, что Россия не разделяет ценности США, страна является незаменимым компонентом международной стабильности. И нужно найти пути преодоления сложившихся трудностей — так, чтобы и Россия могла обеспечивать свою безопасность, не представляя угрозу для соседних стран, и США могли проводить свою политику на основе своих ценностей, не будучи обвиненными в попытке навязать их остальным. Сам Киссинджер признал, что не пытается ответить на эти вопросы, его цель в том, чтобы подтолкнуть людей к поиску ответов на них.

Любые шаги по улучшению отношений между двумя странами должны включать в себя диалог о мировом порядке. Какие же тенденции разрушают старый миропорядок и формируют новый? Как эти перемены угрожают национальным интересам России и США? Какую роль каждая страна желает играть в формировании этого порядка и какую позицию она реально может занять? Эти и многие другие вопросы должны лечь в основу стратегической концепции российско-американских отношений, считает Киссинджер.

В заключение бывший советник по национальной безопасности президента США заявил о возможности диалога, который должен строиться на будущем взаимных отношений, а не вращаться вокруг существующих конфликтов. Для успеха такого диалога потребуется уважение с обеих сторон ценностей и национальных интересов партнера.

У нынешней администрации не хватит времени для достижения этих целей, но оно не должно откладываться в угоду внутриполитической повестке дня. Диалог возможен только при условии готовности Кремля и Белого дома оставить в прошлом взаимные обиды и приступить к решению глобальных проблем, с которыми обе страны столкнутся в ближайшие годы.