Чжэнчжоу, Китай, 5 февраля, 2016, 09:09 — ИА Регнум.



nipic.com г. Чжэнчжоу

Интернет-магазин Amazon China опубликовал список самых романтичных городов Китая. Рейтинг возглавил Чжэнчжоу — крупнейший город провинции Хэнань.

Главным критерием при выборе победителя стало количество книг о любви, браке и семье, приобретенных за год в каждом из городов. Второе и третье место заняли 2 города из Внутренней Монголии. Города, расположенные на севере КНР, впервые вошли в тройку лидеров, пишет «Наньцзао жибао».

Самые крупные города Китая — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь не вошли даже в топ-40. Руководство Amazon China предполагает, что это связано с отсутствием у жителей мегаполисов свободного времени для чтения романтической литературы.