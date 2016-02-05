Москва, 5 февраля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «РЕГНУМ» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, «РЕГНУМ БАНК» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов «РЕГНУМ БАНК"занимал 586 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 8 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка, в 2014 году — 87 банков.