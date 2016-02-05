Китай, 5 февраля, 2016, 08:51 — ИА Регнум.



cntvna.com Борьба с птичьим гриппом

Власти провинции Хунань подтвердили смерть одного из пациентов, зараженных вирусом H7N9. 4 февраля в больнице г. Юнчжоу скончался 48-летний мужчина.

Врачи больницы сообщили, что непосредственной причиной смерти пациента стал отказ печени и почек. Пока не известно контактировал ли мужчина с домашними птицами.

Родственники погибшего находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на сегодняшний день в провинции Хунань было зарегистрировано 5 случаев заражения птичьим гриппом, 2 из которых стали летальными, пишет «Сина синьвэнь».

В последние месяцы зафиксировано снижение количества случаев заражения вирусом H7N9. В 2014 г. было зарегистрировано более 100 случаев заражения. За прошедшие 5 месяцев в КНР врачи диагностировали птичий грипп всего у 44 граждан КНР.