Пекин, 5 февраля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Официальная премьера нового семиместного внедорожника Lifan Maiwei пройдет в рамках Пекинского автосалона. Информация о данных новой модели и официальные изображения уже доступны, сообщает «Авторевю».

uincar.ru Новый внедорожник Lifan Maiwei

Автомобиль имеет просторный салон и три ряда сидений, отличается от предшественников увеличенным клиренсом и современным дизайном. Наиболее близкой моделью к новому кроссоверу Lifan Maiwei является отечественный универсал Lada Largus.

Длина автомобиля составит 4440 мм, ширина 1760 мм, высота 1730 мм. Ширина колесной базы составляет 2720 мм.

Lifan Maiwei будет снабжен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 110 л.с., 5-ступенчатой МКПП, мультимедийной системой с сенсорным экраном, системой климат-контроля.

Продажи новинки на китайском рынке стартуют после официальной премьеры, а начало продаж в России ожидается к концу 2016 года.