Хайкоу, Китай, 5 февраля, 2016, 08:20 — ИА Регнум.



mt.sohu.com Ракета Long March 5

В Китае завершились испытания самой большой и мощной ракеты Long March 5. В сентябре запланирован первый запуск ракеты с космодрома Вэньчан.

Руководитель проекта Long March 5 Ли Дун сообщил, что испытания нового ракетоносителя начались в конце сентября 2015 г. В испытаниях участвовали более 300 инженеров.

Руководитель проекта подчеркнул, что в ходе 130 дней постоянных проверок и испытаний ракета Long March 5 ни разу не подвела. По мнению Ли Дуна, Long March 5 является самой технологически продвинутой ракетой в КНР.

В ближайшее время на предприятии Tianjin Long March Launch Vehicle Manufacturing Co начнется массовое производство самой мощной ракеты Китая, пишет «Чжунго жибао».

Long March 5 — сверхтяжелый ракетоноситель, способный вывести на орбиту до 25 тонн груза. Длина ракеты составляет 60,5 м, диаметр-5,2 м. Стартовая масса ракеты превышает 640 тонн.

Проектирование новой ракеты началось в 2002 г. Первый опытный образец был построен в 2015 г.