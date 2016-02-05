Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В Нью-Йорке полиция задержала мужчину, протаранившего своим дроном небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, сообщает NBC New York.

epictimes.com Эмпайр-стейт-билдинг

Шон Нивин ночью 5 февраля проводил фотосъемку с помощью беспилотника, однако внезапно потерял контроль над аппаратом и он врезался в здание на высоте 40 этажа. После удара дрон упал и застрял на площадке 35 этажа.

В полиции заявили, что не считают аварию преднамеренной. Инцидентом заинтересовались сотрудники ФБР. Ожидается, что Нивину будет предъявлено обвинение.