Сеул, 5 февраля, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Войска Южной Кореи должны дать «достойный ответ» на готовящийся запуск ракеты в КНДР. Об этом, как передает «Ренхап», заявил министр национальной обороны страны Хан Мин Гу на экстренном совещании с представителями Комитета начальников штабов.

army-technology.com «Достойный» ответ

По словам министра, войска страны должны сохранять «исключительную умственную и физическую боевую готовность», так как Северная Корея анонсировала план по запуску ракеты дальнего радиуса действия после недавнего ядерного испытания.

Власти Южной Кореи не исключают, что ракетный запуск КНДР может быть связан с испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее японские СМИ сообщили, что КНДР готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Ожидается, что запуск может состояться в ближайшие дни.

По словам сотрудников СМИ, Пхеньян готовится произвести запуск ракеты с полигона «Сохэ» на северо-западе страны. Уточняется, что данные об этом были получены в ходе анализа спутниковых снимков.

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