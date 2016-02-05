Астрахань, 5 февраля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. В Астрахани жильцов многоэтажного дома на улице 28-й Армии пришлось спешно эвакуировать. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, существовала угроза их безопасности.

30.mvd.ru Служебная машина полиции

Как рассказала прибывшим на место полицейским одна из жильцов многоэтажки, угрозы поступали от сожителя ее внучки. По словам пенсионерки, накануне днем он вернулся в квартиру, где проживала женщина, при этом от него разило алкоголем. Между хозяйкой и мужчиной возникла словесная перепалка, и хулиган толкнул женщину. Затем он включил газ и заявил, что взорвет дом.

Когда женщина выбежала на площадку, гость закрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны эвакуировали всех граждан, находившихся в доме. Территорию оцепили, а специалисты временно отключили газоснабжение.

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На стуки и просьбы открыть мужчина никак не реагировал. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. При задержании нарушитель оказал сопротивление стражам порядка и вёл себя агрессивно.

Как стало известно, это не первый раз, когда 31-летний мужчина преступил закон. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Дебошира доставили в отдел полиции. Теперь с ним будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело пока не возбуждено.

После обследования квартиры, в которой не было обнаружено опасных предметов и утечки газа, жильцов пустили домой.