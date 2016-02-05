Пьяный астраханец грозился взорвать дом
Астрахань, 5 февраля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. В Астрахани жильцов многоэтажного дома на улице 28-й Армии пришлось спешно эвакуировать. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, существовала угроза их безопасности.
Как рассказала прибывшим на место полицейским одна из жильцов многоэтажки, угрозы поступали от сожителя ее внучки. По словам пенсионерки, накануне днем он вернулся в квартиру, где проживала женщина, при этом от него разило алкоголем. Между хозяйкой и мужчиной возникла словесная перепалка, и хулиган толкнул женщину. Затем он включил газ и заявил, что взорвет дом.
Когда женщина выбежала на площадку, гость закрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны эвакуировали всех граждан, находившихся в доме. Территорию оцепили, а специалисты временно отключили газоснабжение.
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На стуки и просьбы открыть мужчина никак не реагировал. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. При задержании нарушитель оказал сопротивление стражам порядка и вёл себя агрессивно.
Как стало известно, это не первый раз, когда 31-летний мужчина преступил закон. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Дебошира доставили в отдел полиции. Теперь с ним будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело пока не возбуждено.
После обследования квартиры, в которой не было обнаружено опасных предметов и утечки газа, жильцов пустили домой.