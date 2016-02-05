Берлин, 5 февраля, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Презентация обновленной модели Opel Mokka Х пройдет в рамках Женевского автосалона, сообщают «Вести».

avto-russia.ru Opel Mokka Х

Рестайлингу подверглись характеристики и дизайн популярного немецкого кроссовера. Компактный внедорожник Opel Mokka выпускается с 2012 года. В обновленном варианте, получившем индекс «Х», покупателям будут предложены два варианта цвета: Amber Orange и Absolute Red.

Автомобиль будет снабжен двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 152 л.с., 6-ступенчатой АКПП, новой решеткой радиатора и светодиодными фарами.

Появление обновленной модели ожидается на европейском рынке осенью этого года, данных о стоимости пока нет.