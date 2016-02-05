Пекин, 5 февраля, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И заявил, что не хочет допустить дальнейшей эскалации напряженности в связи с запуском северокорейского спутника, передает Reuters.

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«Конечно, важный момент — выразить четкую позицию Китая в отношении КНДР. Мы не хотим допустить ничего, что могло бы вызвать дальнейшую направленность», — сказал китайский министр.

Министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что Китаю нужно консультироваться «со всеми сторонами», включая Россию, Южную Корею и США.

«В то же время нам необходимо держать связь и с северокорейской стороной, чтобы послушать их мнение», — рассказал Ванг гонконгскому каналу Phoenix после того, как вернулся из КНДР.