СМИ: Эр-Рияд может скоординировать с Анкарой наземную операцию в Сирии
Эр-Рияд, 5 февраля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Действия Саудовской Аравии на территории Сирии в случае её участия в наземной операции международной коалиции во главе с США могут быть осуществлены в координации с Турцией. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в королевстве.
По информации британского издания, заявления Эр-Рияда о возможности наземной операции в Сирии имеют официальный и серьёзный характер. Отмечается, что Саудовская Аравия готова направить для этих целей в Сирию «тысячи бойцов спецназа».
Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля советник министра обороны Саудовской Аравии Ахмед Асири заявил в эфире телеканала «Аль-Арабия» о том, что Эр-Рияд готов принять участие в наземной операции в Сирии в составе коалиции, возглавляемой США. Глава Пентагона Эштон Картер сообщил журналистам, что США обсудят с Саудовской Аравией данное предложение.
Ранее, напомним, в Пентагоне заявили, что, в случае провала политического процесса в Сирии, Соединённые Штаты и их сателлиты начнут наземную операцию в Сирии. 3 февраля стало известно, что сирийские мирные переговоры в Женеве были приостановлены, не успев толком начаться.
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