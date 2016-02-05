Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Глобальные фондовые рынки показали рост в четверг, так как «уменьшаются ожидания о повышении процентных ставок США в этом году». Об этом сообщает Reuters. Это привело к снижению доллара, что, в свою очередь, взвинтило цены на многие товары.

.picpicx.com Доллар

Вот уже четвертый день, как стоимость доллара падает. Это связано с комментариями представителей Федеральной резервной системы (ФРС), дающих надежду на неповышение ставок по кредитам.

Так, новый глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что ФРС следует быть «терпеливой» в повышении процентной ставки.

Американская валюта подешевела на 0,8% относительно корзины крупнейших мировых валют. В расчете на неделю пикирование доллара составило целых 3%, что является худшей динамикой с мая 2009 года.

Точные оценки о намерениях банкиров ФРС давать сложно. Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-председатель Федерального резервного банка США Стэнли Фишер сказал, что регулятор ожидает постепенное повышение ставки рефинансирования.