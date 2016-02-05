Владивосток, 5 февраля, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Заявка о присвоении моногороду Дальнегорск в Приморском крае статуса территории опережающего развития направлена в правительство России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Дальнегорского городского округа, на территории которого губернатор Владимир Миклушевский находится с рабочим визитом.

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«Заявка была подготовлена совместно специалистами краевой администрации и Дальнегорского городского округа. Цель получения статуса ТОР — уход от монозависимости и расширение экономических возможностей округа. Инициативу главы ДГО Игоря Сахуты поддержал губернатор Владимир Миклушевский, и заявка получила ход. Теперь будем ждать решения правительства. Объем общих инвестиций составляет 2,3 млрд рублей. Основные направления ТОР: туризм, промышленность и агропромышленный комплекс», — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации ДГО Светлана Башкирева.

Напомним, Дальнегорск стоит на особом контроле в правительстве Российской Федерации. Населенный пункт относится к числу монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. В регионе к ним также относятся село Светлогорье и поселок городского типа Ярославский.

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Как отметил глава региона, территория опережающего развития будет отличаться от ТОР «Михайловский» и «Надеждинская» — в Дальнегорске не будут налаживать инфраструктуру. Но предприниматели, безусловно, получат весь пакет льгот, которые предусмотрены для ТОР.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке уже создано 12 территорий опережающего развития: три в Приморском крае, по две в Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине, по одной — на Камчатке, Чукотке и в Якутии. По данным Минвостокразвития, сейчас прорабатываются еще четыре ТОРа — «Свободненская» в Амурской области, «Амуро-Хинганская» в Приморье, «Курилы» на Сахалине и «Остров Русский» в Приморском крае.